Свердловский губернатор провел церемонию вручения флагов в День России

В пятницу перед зданием правительства свердловского региона прошла церемония вручения государственного и регионального флагов различным патриотическим, просветительским организациям и казачьим обществам.
«Сегодня мы вместе со всей страной отмечаем большой государственный праздник День России…. Свердловская область и уральцы твердо стоят на страже интересов отечества» — обратился к собравшимся Паслер.
Он отметил, что флаг объединяет всех в одну большую семью под знаменем отечества и поблагодарил собравшихся за насыщенную просветительскую и патриотическую деятельность.
«Сегодня государственный флаг Российской Федерации вручается патриотическим, добровольческим, этнокультурным организациям и казачьим обществам Свердловской области. Берегите его. Пусть он станет для вас знаменем единства, сплоченности и честного служения Родине» — добавил Паслер.
«Всем успехов во всех добрых делах во славу Свердловской области и всей нашей страны. С праздником! С Днем России!» — заключил губернатор.
После церемонии вручения состоялся концерт с исполнением патриотических песен, а представители «Молодой гвардии Единой России» развернули большое полотно государственного флага России как символ единства.
В День России в Екатеринбурге и свердловском регионе также пройдут различные концерты, выставки, марафоны и другие праздничные мероприятия.