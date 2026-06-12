Медведев опубликовал ИИ-ролик со шредированием портретов Мерца и Стармера

«Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днем России!» — подписал видеозапись политик.
В конце ролика, когда все портреты европейских политиков разрезаны шредером, играет гимн России.
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