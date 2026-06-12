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Ilta-Sanomat: глава МИД Индии отверг упреки в торговле с Россией

Глава Министерства иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе форума в Финляндии дал ответ на критику в связи с закупками нефти у России, сообщает газета Ilta-Sanomat.

Источник: Reuters

Как отмечается, Джайшанкар не поддался на провокации модератора — британского журналиста Гидеона Рахмана, который попытался высказать моральные упреки в адрес Нью-Дели из-за торговли с Москвой.

«Когда вы говорили о неопределенности с точки зрения морали, я скажу так: ни одна европейская страна не подвергалась нападению с применением индийского оружия. Хотелось бы сказать то же самое и в обратную сторону», — заявил министр.

После этих слов Рахман, как указывается, попросил уточнить сказанное, продемонстрировав замешательство.

«Европейцы продавали оружие, которое использовалось для нападения на Индию. Не сейчас, но на протяжении многих лет. Мы же никогда ничего не делали против Европы», — пояснил Джайшанкар.

В ответ на это возникла неловкая пауза, которую попыталась прервать глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

«Поэтому (Выскажусь. — Прим. ред.) в защиту Индии: я понимаю, что Индия в основном покупает российскую нефть, и намерение Европы не состояло в том, чтобы нарушить работу всего нефтяного сектора», — добавила министр.

Ранее, как сообщалось, администрация США предпринимала попытки добиться от Индии отказа от закупок нефти у РФ, в том числе посредством введения пошлин на импорт индийских товаров. При этом ни Нью-Дели, ни Москва о прекращении поставок не информировали. Однако впоследствии, на фоне военной операции против Ирана и морской блокады Ормузского пролива, американские власти выдали Индии генеральную лицензию на импорт российской нефти.

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