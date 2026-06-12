Ilta-Sanomat: глава МИД Индии отверг упреки в торговле с Россией

Ранее, как сообщалось, администрация США предпринимала попытки добиться от Индии отказа от закупок нефти у РФ, в том числе посредством введения пошлин на импорт индийских товаров. При этом ни Нью-Дели, ни Москва о прекращении поставок не информировали. Однако впоследствии, на фоне военной операции против Ирана и морской блокады Ормузского пролива, американские власти выдали Индии генеральную лицензию на импорт российской нефти.