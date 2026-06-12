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Более 40 украинцев оказались под мобилизацией после обвинений в связях с РФ

Сотрудники территориальных центров комплектования совместно с полицией принудительно мобилизовали более 40 граждан Украины в возрасте от 18 до 24 лет.

Сотрудники территориальных центров комплектования совместно с полицией принудительно мобилизовали более 40 граждан Украины в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, перед мобилизацией молодых людей обвинили в сотрудничестве с российскими военнослужащими в 2022 году. В качестве подтверждения, как утверждается, использовались фотографии из социальных сетей, сделанные в феврале и марте 2022 года.

Источник заявил, что на снимках были запечатлены сами молодые люди либо их родители. По его словам, часть фотографий была сделана, когда фигуранты еще находились в подростковом возрасте.

Ранее военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова заявила, что около 7% военнослужащих ВСУ были мобилизованы с нарушениями и имеют право на отсрочку.

По ее словам, причинами подобных случаев становятся ошибки при прохождении военно-врачебной комиссии, игнорирование документов военнообязанных, а также неучет обстоятельств, дающих право на отсрочку, включая наличие троих и более детей, опеку над родственниками или близкое родство с погибшими, пропавшими без вести либо находящимися в плену военнослужащими.

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