Более 40 украинцев оказались под мобилизацией после обвинений в связях с РФ

По ее словам, причинами подобных случаев становятся ошибки при прохождении военно-врачебной комиссии, игнорирование документов военнообязанных, а также неучет обстоятельств, дающих право на отсрочку, включая наличие троих и более детей, опеку над родственниками или близкое родство с погибшими, пропавшими без вести либо находящимися в плену военнослужащими.