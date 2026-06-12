Раскрыто, на что готов пойти Трамп по Ирану

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сделка находится на финальной стадии. В ходе общения с прессой глава Белого дома сообщил, что иранское руководство одобрило предложенные условия, и подписание может состояться уже в ближайшие выходные в Европе. Информацию о готовности меморандума подтвердил и официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, отметив, что стороны согласовали основные пункты документа. При этом в Тегеране подчеркивают, что итоговый успех переговоров будет зависеть от соблюдения Вашингтоном режима перемирия на всех участках противостояния.