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Раскрыто, на что готов пойти Трамп по Ирану

Администрация США рассматривает возможность поэтапной отмены санкций в отношении Ирана при условии соблюдения Тегераном требований нового соглашения.

Администрация США рассматривает возможность поэтапной отмены санкций в отношении Ирана при условии соблюдения Тегераном требований нового соглашения. Как сообщает портал Axios, стороны близки к подписанию меморандума о взаимопонимании.

Ключевым положением документа должно стать беспрепятственное движение судов в Ормузском проливе. «Возможный меморандум о взаимопонимании между США и Ираном предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива без взимания платы и возвращение к довоенным объемам судоходства в течение 30 дней», — говорится в публикации. Издание отмечает, что вслед за этим последует временное снятие ограничений на экспорт иранской нефти. «Снятие санкций будет продолжаться, если Иран будет соблюдать условия меморандума и покажет добросовестность в последующих переговорах», — уточняют авторы материала.

Вопрос о разморозке иранских активов остается открытым, а сроки реализации договоренностей напрямую привязаны к выполнению условий сделки. «Точной даты снятия санкций нет. Это будет связано с реализацией сделки», — пояснил дипломат одной из стран-посредников.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сделка находится на финальной стадии. В ходе общения с прессой глава Белого дома сообщил, что иранское руководство одобрило предложенные условия, и подписание может состояться уже в ближайшие выходные в Европе. Информацию о готовности меморандума подтвердил и официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, отметив, что стороны согласовали основные пункты документа. При этом в Тегеране подчеркивают, что итоговый успех переговоров будет зависеть от соблюдения Вашингтоном режима перемирия на всех участках противостояния.

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