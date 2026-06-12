МИД Индии поздравил жителей РФ с Днем России

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар поздравил правительство и жителей РФ с Днем России.
Джайшанкар сказал, что отношения России и Индии являются «особо привилегированным стратегическим партнерством» и предположил, что они продолжат развиваться.
Отдельно индийский министр поздравил российского коллегу Сергея Лаврова.
Поздравление было размещено Джайшанкаром в Twitter.
День России ежегодно отмечается 12 июня, в день принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР. День с 1991 года является нерабочим.
Читайте материал «Лукашенко: Россия — гарант справедливого мироустройства».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.