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МИД Индии поздравил жителей РФ с Днем России

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар поздравил правительство и жителей РФ с Днем России.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар поздравил правительство и жителей РФ с Днем России.

Джайшанкар сказал, что отношения России и Индии являются «особо привилегированным стратегическим партнерством» и предположил, что они продолжат развиваться.

Отдельно индийский министр поздравил российского коллегу Сергея Лаврова.

Поздравление было размещено Джайшанкаром в Twitter.

День России ежегодно отмечается 12 июня, в день принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР. День с 1991 года является нерабочим.

Читайте материал «Лукашенко: Россия — гарант справедливого мироустройства».

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