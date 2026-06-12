Медведев в День России опубликовал видео, на котором уничтожает фото политиков ЕС

Это не первое подобное обращение российского политика в сторону Евросоюза. До этого Медведев на своей странице в соцсети X усомнился в умственных способностях главы дипломатии Европейского союза Каи Каллас, которая заявила, что Москва якобы требует от Украины то, «что ей никогда не принадлежало».