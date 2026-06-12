Медведев в День России опубликовал видео, на котором уничтожает фото политиков ЕС

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 12 июня, поздравил россиян с Днем России видеороликом, на котором помещает в измельчитель для бумаги европейских политиков.
На кадрах, созданных при помощи искусственного интеллекта, в шредер отправились фотографии канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
— Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днем России! — подписал публикацию Медведев в своем Telegram-канале.
Это не первое подобное обращение российского политика в сторону Евросоюза. До этого Медведев на своей странице в соцсети X усомнился в умственных способностях главы дипломатии Европейского союза Каи Каллас, которая заявила, что Москва якобы требует от Украины то, «что ей никогда не принадлежало».
Помимо этого, комментируя высказывания фон дер Ляйен о вторжении беспилотников на территорию Румынии, Медведев назвал главу Еврокомиссии «ублюдочной докторшей» и «термоядерной дурой».