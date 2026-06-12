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«Прощай, ведьма войны!» В Финляндии в восторге от возможного увольнения Каллас

Возможное отстранение Каи Каллас от должности главы евродипломатии стало бы приятнейшей новостью из ЕС за долгое время. Об этом у себя в соцсети Х написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Источник: Life.ru

«Лучшие новости из ЕС за долгое время. Прощай, ведьма войны!» — написал он.

Так Малинен отреагировал на статью Financial Times, где сообщалось, что в Евросоюзе обсуждают радикальную реформу Европейской службы внешних действий (EEAS), в том числе из-за недовольства её руководителем. Отмечается, что EEAS не справляется с вызовами современного мира, а сама Каллас часто высказывала частное мнение вместо коллективно согласованной позиции.

Ранее FT сообщала, что в ЕС рассматривают радикальную реформу дипслужбы и замену Каи Каллас. Нынешнюю работу EEAS назвали недееспособной. Обсуждается её возможная ликвидация и передача полномочий странам-членам. Однако отношения Европы с Россией от этого вряд ли станут лучше.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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