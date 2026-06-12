«Прощай, ведьма войны!» В Финляндии в восторге от возможного увольнения Каллас

Так Малинен отреагировал на статью Financial Times, где сообщалось, что в Евросоюзе обсуждают радикальную реформу Европейской службы внешних действий (EEAS), в том числе из-за недовольства её руководителем. Отмечается, что EEAS не справляется с вызовами современного мира, а сама Каллас часто высказывала частное мнение вместо коллективно согласованной позиции.