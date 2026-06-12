NYT: США хотят на треть сократить число истребителей в Европе

Кроме того, как указывает газета, США планируют вывести часть самолетов морской разведки, сократив их количество с 26 до 15. Также предполагается перебросить из региона все восемь американских самолетов-заправщиков. По данным NYT, Вашингтон намерен передислоцировать подводную лодку с ракетным вооружением и авианосец с его группой, что включает десятки истребителей и кораблей.
В Пентагоне отказались от комментариев по данному вопросу.
В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что испытывает отвращение к НАТО и рассматривает возможность выхода страны из альянса. В интервью газете The Daily Telegraph он пояснил, что изучает пересмотр участия США в НАТО, поскольку альянс не поддержал Вашингтон в конфликте с Тегераном. В этом же интервью американский лидер назвал НАТО «бумажным тигром» и признался, что никогда не испытывал особых симпатий к альянсу.