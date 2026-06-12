NYT: США хотят на треть сократить число истребителей в Европе

В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что испытывает отвращение к НАТО и рассматривает возможность выхода страны из альянса. В интервью газете The Daily Telegraph он пояснил, что изучает пересмотр участия США в НАТО, поскольку альянс не поддержал Вашингтон в конфликте с Тегераном. В этом же интервью американский лидер назвал НАТО «бумажным тигром» и признался, что никогда не испытывал особых симпатий к альянсу.