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NYT: США хотят на треть сократить число истребителей в Европе

Соединенные Штаты намерены сократить на треть количество истребителей, предоставляемых для операций НАТО в Европе, а также вывести часть других самолетов и кораблей. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники и документ, оказавшийся в распоряжении издания.

Источник: U.S. Air Force

Как отмечается, союзники США по НАТО получили план сокращения американского военного присутствия в начале июня. Согласно документу, Вашингтон уменьшит число истребителей F-16 и F-15E примерно со 150 до 100.

Кроме того, как указывает газета, США планируют вывести часть самолетов морской разведки, сократив их количество с 26 до 15. Также предполагается перебросить из региона все восемь американских самолетов-заправщиков. По данным NYT, Вашингтон намерен передислоцировать подводную лодку с ракетным вооружением и авианосец с его группой, что включает десятки истребителей и кораблей.

В Пентагоне отказались от комментариев по данному вопросу.

В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что испытывает отвращение к НАТО и рассматривает возможность выхода страны из альянса. В интервью газете The Daily Telegraph он пояснил, что изучает пересмотр участия США в НАТО, поскольку альянс не поддержал Вашингтон в конфликте с Тегераном. В этом же интервью американский лидер назвал НАТО «бумажным тигром» и признался, что никогда не испытывал особых симпатий к альянсу.

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