Украинские переселенцы провели в Крыму флешмоб ко Дню России

Акция, приуроченная ко Дню России, прошла возле памятника императрице Екатерине II в центре Симферополя.
«По случаю Дня России участники акции — украинские переселенцы вместе со своими детьми — запустили в небо десятки воздушных шаров в цветах российского триколора. Для нас День России — важный символический праздник, указывающий на возрождение великой страны, укрепление ее суверенитета и развития гражданского общества», — сказал Бондаренко.
В свою очередь участница акции Наталья Фоломеева рассказала РИА Новости, что День России для нее и ее семьи символизирует мирное, полное любви и уважения будущее.