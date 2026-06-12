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Украинские переселенцы провели в Крыму флешмоб ко Дню России

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Украинские переселенцы провели в Симферополе флешмоб, выпустив в небо десятки воздушных шаров в цветах флага России, сообщил РИА Новости руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко.

Акция, приуроченная ко Дню России, прошла возле памятника императрице Екатерине II в центре Симферополя.

«По случаю Дня России участники акции — украинские переселенцы вместе со своими детьми — запустили в небо десятки воздушных шаров в цветах российского триколора. Для нас День России — важный символический праздник, указывающий на возрождение великой страны, укрепление ее суверенитета и развития гражданского общества», — сказал Бондаренко.

В свою очередь участница акции Наталья Фоломеева рассказала РИА Новости, что День России для нее и ее семьи символизирует мирное, полное любви и уважения будущее.

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