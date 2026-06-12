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Боевые стрельбы близ границы Калининградской области провели польские артиллеристы

Стрельбы велись из поставленных Сеулом самоходных артиллерийских установок K9 Thunder.

Недалеко от границы Калининградской области Польша провела стрельбы из поставленных Сеулом самоходных артиллерийских установок K9 Thunder. К огневой подготовке были привлечены военнослужащие 16-й механизированной «Бурштыновой» дивизии, дислоцированной в Варминьско-Мазурском воеводстве, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу польского Минобороны.

«Мощные самоходные гаубицы K9 открыли огонь, продемонстрировав высокий уровень подготовки и готовность к выполнению поставленных задач в ходе учений Dzielny Dzik 26», — говорится в сообщении военного ведомства.

Как отмечает информагентство, дальность стрельбы самоходных артиллерийских установок K9 Thunder, калибр которых составляет 155 мм, превышает 40 км. Установка может двигаться со скоростью до 65 км/ч, боевой расчет состоит из пяти человек.