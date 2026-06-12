Боевые стрельбы близ границы Калининградской области провели польские артиллеристы

Недалеко от границы Калининградской области Польша провела стрельбы из поставленных Сеулом самоходных артиллерийских установок K9 Thunder. К огневой подготовке были привлечены военнослужащие 16-й механизированной «Бурштыновой» дивизии, дислоцированной в Варминьско-Мазурском воеводстве, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу польского Минобороны.