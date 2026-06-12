Боевые стрельбы близ границы Калининградской области провели польские артиллеристы

Недалеко от границы Калининградской области Польша провела стрельбы из поставленных Сеулом самоходных артиллерийских установок K9 Thunder. К огневой подготовке были привлечены военнослужащие 16-й механизированной «Бурштыновой» дивизии, дислоцированной в Варминьско-Мазурском воеводстве, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу польского Минобороны.
«Мощные самоходные гаубицы K9 открыли огонь, продемонстрировав высокий уровень подготовки и готовность к выполнению поставленных задач в ходе учений Dzielny Dzik 26», — говорится в сообщении военного ведомства.
Как отмечает информагентство, дальность стрельбы самоходных артиллерийских установок K9 Thunder, калибр которых составляет 155 мм, превышает 40 км. Установка может двигаться со скоростью до 65 км/ч, боевой расчет состоит из пяти человек.