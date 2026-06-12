В Башкирии открыли 6-метровую копию монумента «Родина-мать».
Памятник установили в селе Аскарово Абзелиловского района у Вечного огня. Автор скульптуры — магнитогорский скульптор Сергей Ёлкин. Торжественное открытие приурочили ко Дню России, сообщил глава района Айрат Аминев.
«Не надо думать, что это просто бетон и металл. Нет. Это — живой голос нашей общей матери. Он молчит, но внутри каждого из нас отзывается, особенно когда вспоминаешь тех, кто сейчас в бою, и тех, кто уже никогда не вернётся. Низкий поклон матерям. Тем, кто ждёт сына с передовой. Тем, кто молится за него каждый час. И тем, чьи сыновья навсегда в нашей памяти и в Бессмертном полку. Вы — наша совесть и наша сила», — отметил Аминев.
Напомним, это не первая копия скульптуры в республике. Миниатюрные дубликаты находятся в Уфе у сквера 112-й Башкирской кавалерийской дивизии в Демском районе и у Театра кукол.