В Севастополе встречают День России

Севастополь 12 июня встречает День России.
Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что вместе с членами регионального правительства, депутатами различных уровней, представителями силовых и федеральных ведомств, духовенством и общественниками возложил цветы к мемориалу героической обороны Севастополя 1941−1942 гг.
— Все мы гордимся своей страной, — отметил руководитель региона.
Российская Федерация — прекрасная, великая, с огромной историей и потрясающей культурой.
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