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В Севастополе встречают День России

В городе-герое Севастополе возложили цветы к памятному мемориалу.

Источник: Комсомольская правда

Севастополь 12 июня встречает День России.

Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что вместе с членами регионального правительства, депутатами различных уровней, представителями силовых и федеральных ведомств, духовенством и общественниками возложил цветы к мемориалу героической обороны Севастополя 1941−1942 гг.

— Все мы гордимся своей страной, — отметил руководитель региона.

Российская Федерация — прекрасная, великая, с огромной историей и потрясающей культурой.

Программу праздничных мероприятий в Крыму и Севастополе можно узнать по этой ссылке.

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