Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mehr: ракетная программа Ирана не войдет в меморандум с США

Согласно сообщению иранского агентства Mehr со ссылкой на проект меморандума о завершении конфликта с США, ракетная программа Ирана и поддержка его союзников не будут включены в соглашение с американской стороной.

Источник: Reuters

«Дискуссия о ракетной программе Ирана и поддержке групп сопротивления выведена из повестки дня», — отмечается в публикации агентства.

Двадцать восьмого февраля США и Израиль приступили к нанесению ударов по объектам на иранской территории. Как сообщается, жертвами этих атак стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран заявили о прекращении огня, которое на данный момент формально сохраняется. Параллельно между Ираном и США продолжается переговорный процесс, в ходе которого стороны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. При этом стороны периодически наносят отдельные удары друг по другу.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше