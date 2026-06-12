Mehr: ракетная программа Ирана не войдет в меморандум с США

Двадцать восьмого февраля США и Израиль приступили к нанесению ударов по объектам на иранской территории. Как сообщается, жертвами этих атак стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран заявили о прекращении огня, которое на данный момент формально сохраняется. Параллельно между Ираном и США продолжается переговорный процесс, в ходе которого стороны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. При этом стороны периодически наносят отдельные удары друг по другу.