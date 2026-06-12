Раис Татарстана поздравил жителей республики с Днем России

В обращении он отметил, что праздник символизирует единство многонационального народа. Господин Минниханов подчеркнул вклад Татарстана в развитие экономики, промышленности и укрепление безопасности России.
Также он поблагодарил татарстанцев за труд и вклад в развитие республики, пожелав им здоровья и семейного тепла.
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Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.Читать дальше