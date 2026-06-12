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Раис Татарстана поздравил жителей республики с Днем России

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем России. Об этом сообщила пресс-служба раиса.

Источник: Правительство республики Татарстан

В обращении он отметил, что праздник символизирует единство многонационального народа. Господин Минниханов подчеркнул вклад Татарстана в развитие экономики, промышленности и укрепление безопасности России.

Также он поблагодарил татарстанцев за труд и вклад в развитие республики, пожелав им здоровья и семейного тепла.

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