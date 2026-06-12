Politico: Трампа отговаривали от новой бомбардировки Ирана

Как сообщает Politico со ссылкой на двух представителей администрации и дипломата, ознакомленного с деталями переговоров, американскому лидеру поступили звонки от эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, президента Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммеда бин Зайеда Аль Нахайяна и министра обороны Пакистана Асима Мунира.
«Они заверили его, что предварительное соглашение, открывающее путь к более детальным переговорам, уже почти достигнуто», — указывается в материале.
Ранее, 11 июня, Трамп анонсировал «очень сильные удары» по Ирану, однако впоследствии отменил запланированную атаку. Причиной стало вынесение переговоров с Тегераном «на самый высокий уровень» иранского руководства. По словам президента, общие принципы и детали переговоров, помимо США и Израиля, одобрили все вовлеченные стороны, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт и другие государства.
Трамп объявил, что подписание соглашения с Ираном может состояться в предстоящие выходные (13−14 июня). «У нас скоро подписание. Документы на финальной стадии подготовки», — заявил он. Представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи также отметил, что работа над текстом мирного договора с США почти завершена по основным пунктам.
Позднее агентство Mehr со ссылкой на источники опубликовало 14 пунктов проекта меморандума о взаимопонимании с США. Документ включает такие положения, как немедленное прекращение войны, вывод войск США, невмешательство во внутренние дела Ирана, снятие морской блокады и предоставление Ирану помощи в размере $300 млрд.