Politico: Трампа отговаривали от новой бомбардировки Ирана

Трамп объявил, что подписание соглашения с Ираном может состояться в предстоящие выходные (13−14 июня). «У нас скоро подписание. Документы на финальной стадии подготовки», — заявил он. Представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи также отметил, что работа над текстом мирного договора с США почти завершена по основным пунктам.