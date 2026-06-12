Командующий армией ФРГ: Германия должна готовиться воевать с РФ

«Мы должны быть готовы воевать», — сказал Фройдинг в интервью изданию.
«Будучи армией Германии, мы каждый день должны улучшать свои возможности на случай сценария “бой уже сегодня вечером”», — добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно пояснял, что Москва не планирует нападения на страны НАТО. По его словам, западные политики регулярно используют тему мнимой российской угрозы для запугивания населения и отвлечения внимания от внутренних проблем.
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