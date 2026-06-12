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Путин наградил золотой медалью Герой Труда директора завода «Фиолент» в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вручил золотую медаль Герой Труда гендиректору крымского завода «Фиолент» Александру Баталину.

Источник: РИА "Новости"

Торжественная церемония вручения медалей и знаков лауреатов Государственных премий России проходит в Кремле.

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