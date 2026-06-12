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Ядерное оружие, граница и диалог с США: Лукашенко дал интервью Al Arabiya

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью телеканалу Al Arabiya, сообщил в пятницу Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Sputnik.by

«Полтора часа открытого разговора», — говорится в сообщении.

Интервьюером у главы государства стала журналист и телеведущая Мелинда Нусифора, в портфолио которой — австралийская телерадиовещательная корпорация (ABC), CNN и TRT World.

Среди основных тем, которые были затронуты на интервью — ядерное оружие как гарантия безопасности, белорусско-украинская граница, конфликт на Украине, мир в опасных регионах и диалог с США и странами Европы.

Телеканал Al Arabiya English доступен в более чем 150 странах, его аудитория составляет более 110 миллионов человек. Его вещание осуществляется круглосуточно.

Белорусский лидер уже давал интервью этому телеканалу более 20 лет назад — в декабре 2004 года.

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