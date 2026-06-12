«Берн должен прекратить запугивать собственных граждан мнимой российской угрозой. Сегодня в подаче швейцарских властей Россия — это главный источник разноплановых угроз, в основном гибридного характера», — сказал дипломат.
По его словам, такой подход закреплен в официальных документах Швейцарии, в том числе в Стратегии национальной безопасности, опубликованной в декабре 2025 года.
«Со своей стороны неоднократно говорили и публично, и в беседах с нашими швейцарскими коллегами, что Россия не представляет угрозу конфедерации, однако воз и ныне там», — подчеркнул посол.
Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич ранее признал, сославшись на данные разведки, что Россия не ищет конфликта с альянсом.
Президент РФ Владимир Путин ранее отметил на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира, что заявления о якобы готовящемся нападении России на Европу — это не просто бред, а провокация и дезинформация с целью одурачить собственное население.