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Посол РФ: Швейцария запугивает своих граждан мнимой российской угрозой

ЖЕНЕВА, 12 июня. /ТАСС/. Швейцарские власти формируют у населения представление о России как об источнике различных угроз, хотя Москва не представляет опасности для конфедерации. Об этом ТАСС заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

Источник: Reuters

«Берн должен прекратить запугивать собственных граждан мнимой российской угрозой. Сегодня в подаче швейцарских властей Россия — это главный источник разноплановых угроз, в основном гибридного характера», — сказал дипломат.

По его словам, такой подход закреплен в официальных документах Швейцарии, в том числе в Стратегии национальной безопасности, опубликованной в декабре 2025 года.

«Со своей стороны неоднократно говорили и публично, и в беседах с нашими швейцарскими коллегами, что Россия не представляет угрозу конфедерации, однако воз и ныне там», — подчеркнул посол.

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич ранее признал, сославшись на данные разведки, что Россия не ищет конфликта с альянсом.

Президент РФ Владимир Путин ранее отметил на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира, что заявления о якобы готовящемся нападении России на Европу — это не просто бред, а провокация и дезинформация с целью одурачить собственное население.

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