Новым министром ЖКХ Иркутской области назначен Александр Матвиевский

Профессиональный путь Александра Матвиевского начался с работы на Гусиноозерской электростанции, также он преподавал в вузах Улан-Удэ и Красноярска. После этого Александр Матвиевский занял пост руководителя отдела надзора в сфере теплоэнергетики в Енисейском управлении Ростехнадзора.