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Новым министром ЖКХ Иркутской области назначен Александр Матвиевский

С 17 апреля по 9 июня 2026 года Александр Матвиевский исполнял обязанности министра жилищной политики и энергетики Иркутской области.

Источник: Reuters

Министром жилищной политики и энергетики Иркутской области стал Александр Матвиевский. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе министерства жилищной политики и энергетики региона.

«Александр Матвиевский родился в городе Гусиноозерске республики Бурятия. Он окончил Красноярский техуниверситет по специальностям “Тепловые электрические станции” и “Экономика и управление на предприятии (в энергетике)”», — прокомментировали в министерстве.

Профессиональный путь Александра Матвиевского начался с работы на Гусиноозерской электростанции, также он преподавал в вузах Улан-Удэ и Красноярска. После этого Александр Матвиевский занял пост руководителя отдела надзора в сфере теплоэнергетики в Енисейском управлении Ростехнадзора.

В 2015—2017 годах Александр Матвиевский занимал пост заместителя руководителя департамента городского хозяйства администрации Красноярска. Позже он перешел в краевой центр подготовки кадров для строительной сферы, ЖКХ и энергетики, став заместителем директора. В 2022 году он вернулся в Енисейское управление Ростехнадзора, заняв кресло заместителя руководителя.

Теперь Александр Матвиевский будет отвечать за жилищную политику и энергетику Иркутской области.