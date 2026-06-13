Новым министром ЖКХ Иркутской области назначен Александр Матвиевский

Министром жилищной политики и энергетики Иркутской области стал Александр Матвиевский. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе министерства жилищной политики и энергетики региона.
«Александр Матвиевский родился в городе Гусиноозерске республики Бурятия. Он окончил Красноярский техуниверситет по специальностям “Тепловые электрические станции” и “Экономика и управление на предприятии (в энергетике)”», — прокомментировали в министерстве.
Профессиональный путь Александра Матвиевского начался с работы на Гусиноозерской электростанции, также он преподавал в вузах Улан-Удэ и Красноярска. После этого Александр Матвиевский занял пост руководителя отдела надзора в сфере теплоэнергетики в Енисейском управлении Ростехнадзора.
В 2015—2017 годах Александр Матвиевский занимал пост заместителя руководителя департамента городского хозяйства администрации Красноярска. Позже он перешел в краевой центр подготовки кадров для строительной сферы, ЖКХ и энергетики, став заместителем директора. В 2022 году он вернулся в Енисейское управление Ростехнадзора, заняв кресло заместителя руководителя.
Теперь Александр Матвиевский будет отвечать за жилищную политику и энергетику Иркутской области.