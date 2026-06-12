В Иране объяснили, на что согласились для мира с США

Ранее агентство Mehr со ссылкой на источники обнародовало 14 пунктов проекта меморандума о взаимопонимании с США. Помимо перечисленных, в них вошли обязательство США не наращивать численность войск в регионе, невмешательство Вашингтона во внутренние дела Ирана и уважение его суверенитета, а также создание механизма мониторинга за выполнением соглашения.