В Иране объяснили, на что согласились для мира с США

Как сообщает агентство Irna, проект меморандума о завершении войны между Ираном и США практически готов и в настоящее время проходит рассмотрение в иранских инстанциях. В публикации уточняется, на какие условия Тегеран соглашается ради достижения мира.
Отмечается, что основная часть меморандума о прекращении конфликта была подготовлена на основе иранского плана из 14 пунктов и предложения перенести обсуждение ядерного досье на период после завершения боевых действий. Согласно материалу, изначальные принципы, выдвинутые Тегераном, были одобрены в Вашингтоне.
В документ включены следующие положения:
- Ядерное соглашение: Иран не берет на себя новых обязательств, а рамки его мирной ядерной программы остаются неизменными. Переговоры по ядерной программе должны начаться в течение 60 дней после подписания меморандума. По данным Irna, стороны обсудят право Ирана на обогащение урана и сохранение обогащенного урана на своей территории.
- Ормузский пролив: Иран не берет на себя обязательств по передаче управления проливом или возвращению судоходства к довоенному режиму. Речь идет о нормализации судоходства в случае завершения конфликта, обеспечении безопасности, снятии блокады и устранении угроз для судов со стороны США и Израиля. Как уточняет Irna, США в дальнейшем не будут играть никакой роли в управлении проливом.
- Окончание войны на всех фронтах: главной целью подписания меморандума является прекращение боевых действий на всех направлениях, включая Ливан. В материале указывается, что в случае подписания текущей версии документа США обязуются добиться от Израиля прекращения конфликта с Ираном.
- Заблокированные активы: Тегеран получил четкие гарантии разблокировки замороженных активов на основе конкретных механизмов, предложенных Ираном. После подписания меморандума часть средств будет разморожена немедленно, а оставшаяся — поэтапно в ходе переговоров.
- Компенсация: Тегеран получил определенные гарантии возмещения ущерба от третьих сторон за урон, нанесенный стране в ходе конфликта. Порядок выплаты компенсаций будет согласован в течение 60 дней после подписания меморандума.
- Санкции: в течение 60 дней после заключения соглашения США и международные структуры обязуются рассмотреть вопрос об отмене всех санкций. При этом Иран не предоставляет никаких гарантий по ядерному досье, а другая сторона не гарантирует полного снятия ограничений.
- Будущие переговоры: меморандум предусматривает 60-дневный переговорный процесс, в ходе которого стороны урегулируют три ключевых вопроса: продолжение мирной ядерной программы Ирана, отмена санкций США и механизм компенсации ущерба. Другие темы в рамках этих переговоров подниматься не будут.
В материале также отмечается, что в ходе обмена сообщениями Тегеран получил дополнительные гарантии выполнения обязательств от третьих стран и провел консультации с рядом посредников.
Кроме того, Irna указывает, что подписание соглашения не гарантирует соблюдения его пунктов со стороны США и Ирана, ссылаясь на неоднократные нарушения перемирия со стороны Вашингтона.
Ранее агентство Mehr со ссылкой на источники обнародовало 14 пунктов проекта меморандума о взаимопонимании с США. Помимо перечисленных, в них вошли обязательство США не наращивать численность войск в регионе, невмешательство Вашингтона во внутренние дела Ирана и уважение его суверенитета, а также создание механизма мониторинга за выполнением соглашения.
По данным Axios, стороны «согласовали текст сделки» — меморандума о взаимопонимании, однако он требует окончательного утверждения. В публикации также сообщалось, что документ «удовлетворяет всем требованиям США».
В то же время агентство Bloomberg информировало, что США и Иран ведут переговоры об урегулировании конфликта «окольными дипломатическими путями», обмениваясь посланиями через курьеров и пакистанских посредников.