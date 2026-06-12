МИД предупредил об охоте спецслужб США за россиянами в Таиланде

В МИДе отметили, что Таиланд является «одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую охоту» за россиянами. В связи с высокой угрозой задержания или ареста на территории королевства по запросам американских правоохранительных органов и спецслужб гражданам России рекомендуется проявлять осторожность при поездках в Таиланд как с туристическими, так и с деловыми целями.