МИД предупредил об охоте спецслужб США за россиянами в Таиланде

В МИДе отметили, что Таиланд является «одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую охоту» за россиянами. В связи с высокой угрозой задержания или ареста на территории королевства по запросам американских правоохранительных органов и спецслужб гражданам России рекомендуется проявлять осторожность при поездках в Таиланд как с туристическими, так и с деловыми целями.
«США действуют напористо, без оглядки на таиландские власти проводят спецоперации с целью “отлова” наших граждан, которые попали в их поле зрения по тем или иным причинам. Многие из задержанных сталкиваются с угрозами со стороны американских спецслужб, запугиванием, психологическим давлением с целью склонения к признанию вины», — указывается в заявлении.
Внешнеполитическое ведомство напомнило об аресте в Таиланде в 2008 году бизнесмена Виктора Бута по запросу США.
В мае текущего года МИД уже предупреждал россиян о рисках, связанных с предложениями высокооплачиваемой работы в Таиланде. Как сообщало министерство, за подобными вакансиями в сферах туризма, администрирования, переводческой деятельности и модельного бизнеса могут стоять преступные группы, вовлекающие людей в незаконные схемы. В ведомстве призвали граждан критически оценивать такие объявления в интернете и тщательно проверять работодателей.