Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД предупредил об охоте спецслужб США за россиянами в Таиланде

Спецслужбы США проводят в Таиланде операции по задержанию российских граждан, оказавшихся в их поле зрения по различным причинам. Об этом говорится в предупреждении Министерства иностранных дел России, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Источник: AP 2024

В МИДе отметили, что Таиланд является «одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую охоту» за россиянами. В связи с высокой угрозой задержания или ареста на территории королевства по запросам американских правоохранительных органов и спецслужб гражданам России рекомендуется проявлять осторожность при поездках в Таиланд как с туристическими, так и с деловыми целями.

«США действуют напористо, без оглядки на таиландские власти проводят спецоперации с целью “отлова” наших граждан, которые попали в их поле зрения по тем или иным причинам. Многие из задержанных сталкиваются с угрозами со стороны американских спецслужб, запугиванием, психологическим давлением с целью склонения к признанию вины», — указывается в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство напомнило об аресте в Таиланде в 2008 году бизнесмена Виктора Бута по запросу США.

В мае текущего года МИД уже предупреждал россиян о рисках, связанных с предложениями высокооплачиваемой работы в Таиланде. Как сообщало министерство, за подобными вакансиями в сферах туризма, администрирования, переводческой деятельности и модельного бизнеса могут стоять преступные группы, вовлекающие людей в незаконные схемы. В ведомстве призвали граждан критически оценивать такие объявления в интернете и тщательно проверять работодателей.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше