На главной площади Краснодара торжественно подняли государственный флаг РФ

Празднование в краевой столице началось с торжественного ритуала, в котором приняли участие мэр города Евгений Наумов и председатель городской Думы Вера Галушко.
«Еще раз поздравляю всех краснодарцев с Днем России — праздником нашей сильной и независимой страны. Отдельное спасибо тем, кто делает ее именно такой. Родина и семья — самое ценное, что у нас есть», — обратился к горожанам Евгений Наумов.
Триколор внушительного размера 10×15 метров развернули представители Сборного городского отряда Почетного караула Поста № 1 и ученики казачьего класса. Под звуки государственного гимна флаг пронесли по площади и закрепили на флагштоке.
Церемония стала центральным событием дня, объединив разные поколения в знак уважения к государственным символам, истории и культурным ценностям страны. В мероприятии приняли участие Герои России, участники специальной военной операции, представители Законодательного Собрания края и городской Думы, руководители городских ведомств, общественные организации, молодежные движения и жители Краснодара.
Культурную программу завершила масштабная вокально-хореографическая композиция «Русский мир», которую представили ведущие творческие коллективы города в национальных костюмах.