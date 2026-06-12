На главной площади Краснодара торжественно подняли государственный флаг РФ

«Еще раз поздравляю всех краснодарцев с Днем России — праздником нашей сильной и независимой страны. Отдельное спасибо тем, кто делает ее именно такой. Родина и семья — самое ценное, что у нас есть», — обратился к горожанам Евгений Наумов.