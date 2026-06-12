Лукашенко сделал прямолинейное заявление о ядерном разоружении

Корреспондент сказала, что белорусский президент поделился мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран. Кроме того, речь также шла о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией и другими государствами в регионе Ближнего Востока.