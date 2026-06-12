Лукашенко сделал прямолинейное заявление о ядерном разоружении

Корреспондент телеканала «Аль-Арабия» Мелинда Карен Нусифора после интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко рассказала о заявлениях, которые прозвучали во время беседы, пишет БелТА.
По ее словам, самыми важными и интересными были ответы на вопросы о конфликтах в Иране и Украине. В интервью Александр Лукашенко сказал, что возможность для их завершения следует искать через диалог. Корреспондент «Аль-Арабии» отметила, что «важность диалога подчеркивалась неоднократно».
Во время интервью речь шла и о ядерном разоружении. «Это неожиданное мнение, которое очень интересно услышать. Президент был очень прямолинеен», — подчеркнула Мелинда Карен Нусифора.
Корреспондент сказала, что белорусский президент поделился мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран. Кроме того, речь также шла о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией и другими государствами в регионе Ближнего Востока.
Отмечается, что разговор, который продолжался около полутора часов, получился обстоятельным. Его покажут на нескольких языках в эфире телеканала с охватом примерно 400 млн человек.
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