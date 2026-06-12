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В Швеции допустили возможное скорое нападение России на НАТО

В докладе парламентской комиссии по обороне Швеции, на который ссылается Bloomberg, утверждается, что Россия в ближайшее время может совершить нападение на НАТО.

Источник: Reuters

Как отмечается в документе, Москва способна предпринять попытку проверить сплоченность альянса и его готовность к коллективной обороне путем «нападения в относительно ближайшей перспективе». Уточняется, что подобные действия возможны в случае, если в Кремле сочтут политические условия благоприятными для начала атаки.

По данным агентства, выводы комиссии свидетельствуют о пересмотре прежних оценок относительно сроков восстановления российских вооруженных сил после конфликта на Украине.

Швеция вступила в НАТО в 2024 году, заявку на присоединение страна подала совместно с Финляндией весной 2022 года.

Помимо оценок российской военной активности, комиссия указала на изменения в отношениях между Европой и США. В докладе говорится, что политика Вашингтона в сфере безопасности и внешних отношений при нынешней администрации все в большей степени характеризуется «непредсказуемостью, быстрыми изменениями, транзакционным подходом, более жесткой риторикой и большей готовностью использовать военную силу в одностороннем порядке».

Москва неоднократно подчеркивала, что планов нападать на НАТО у России нет. Президент Владимир Путин заявлял об отсутствии геополитических, экономических или военных причин для войны с альянсом. Глава государства отмечал, что «все страны НАТО воюют с Россией».

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