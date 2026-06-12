В Швеции допустили возможное скорое нападение России на НАТО

Помимо оценок российской военной активности, комиссия указала на изменения в отношениях между Европой и США. В докладе говорится, что политика Вашингтона в сфере безопасности и внешних отношений при нынешней администрации все в большей степени характеризуется «непредсказуемостью, быстрыми изменениями, транзакционным подходом, более жесткой риторикой и большей готовностью использовать военную силу в одностороннем порядке».