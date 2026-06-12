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Лукашенко: конфликт России и Украины можно закончить в этом году

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Конфликт России и Украины можно закончить в этом году, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya.

Источник: Sputnik.by

Он отметил, что мир очень неспокоен сейчас из-за человеческого фактора.

«Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли, поэтому нам надо думать о том, как эти войны прекратить», — сказал Лукашенко, фрагмент интервью опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Президент Беларуси считает, что конфликт на Ближнем Востоке и на Украине можно прекратить.

«Как никогда раньше мы имеем такую возможность, прекратить эти войны. Все зависит от желания нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить», — подчеркнул белорусский лидер.

Ближний Восток.

По его словам, с конфликтом на Ближнем Востоке нет других вариантов кроме прекращения боевых действий. Президент уверен в его мирном урегулировании в 2026 году.

Лукашенко считает, что США оказались втянутыми в войну из-за недальновидной позиции отдельных руководителей Штатов, хотя это конфликт, прежде всего, между Израилем и Ираном.

«Но обстоятельства таковы, что они (США — Sputnik) диктуют прекращение этой войны. И я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит в прекращении этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить», — добавил президент.

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