Лукашенко: конфликт России и Украины можно закончить в этом году

«Как никогда раньше мы имеем такую возможность, прекратить эти войны. Все зависит от желания нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить», — подчеркнул белорусский лидер.