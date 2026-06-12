Вениамин Кондратьев наградил выдающихся жителей Кубани

В Музыкальном театре Краснодара прошла торжественная церемония, посвященная Дню России. Губернатор Краснодарского края и председатель Законодательного собрания региона Юрий Бурлачко чествовали тех, чей труд и преданность делу способствуют процветанию края.
«Сегодня — особый день. Мы преисполнены гордости за нашу многонациональную страну с тысячелетней историей, где народы живут в мире и согласии. Сегодня, в условиях новых вызовов, жители Кубани демонстрируют невероятную стойкость: строят школы, дороги, обновляют парки и обеспечивают продовольственную безопасность страны. В тылу или на фронте — мы едины. Мы — часть одной большой семьи!» — обратился к присутствующим Вениамин Кондратьев.
Глава региона подчеркнул, что 2026 год, объявленный Президентом Годом единства народов России, еще раз подтверждает значимость традиций дружбы. На Кубани бок о бок живут представители 160 национальностей, поддерживая культуру и помогая друг другу в трудные времена. Губернатор также отметил, что сегодня, когда решается судьба страны в зоне СВО, важнейшей задачей остается поддержка военнослужащих.
В рамках церемонии губернатор и председатель Заксобрания вручили государственные награды за выдающиеся достижения. Праздник завершился концертом творческих коллективов Краснодарского края.