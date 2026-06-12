Вениамин Кондратьев наградил выдающихся жителей Кубани

«Сегодня — особый день. Мы преисполнены гордости за нашу многонациональную страну с тысячелетней историей, где народы живут в мире и согласии. Сегодня, в условиях новых вызовов, жители Кубани демонстрируют невероятную стойкость: строят школы, дороги, обновляют парки и обеспечивают продовольственную безопасность страны. В тылу или на фронте — мы едины. Мы — часть одной большой семьи!» — обратился к присутствующим Вениамин Кондратьев.