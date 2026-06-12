Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вениамин Кондратьев наградил выдающихся жителей Кубани

Губернатор Краснодарского края отметил вклад жителей в развитие региона.

Источник: Комсомольская правда

В Музыкальном театре Краснодара прошла торжественная церемония, посвященная Дню России. Губернатор Краснодарского края и председатель Законодательного собрания региона Юрий Бурлачко чествовали тех, чей труд и преданность делу способствуют процветанию края.

«Сегодня — особый день. Мы преисполнены гордости за нашу многонациональную страну с тысячелетней историей, где народы живут в мире и согласии. Сегодня, в условиях новых вызовов, жители Кубани демонстрируют невероятную стойкость: строят школы, дороги, обновляют парки и обеспечивают продовольственную безопасность страны. В тылу или на фронте — мы едины. Мы — часть одной большой семьи!» — обратился к присутствующим Вениамин Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что 2026 год, объявленный Президентом Годом единства народов России, еще раз подтверждает значимость традиций дружбы. На Кубани бок о бок живут представители 160 национальностей, поддерживая культуру и помогая друг другу в трудные времена. Губернатор также отметил, что сегодня, когда решается судьба страны в зоне СВО, важнейшей задачей остается поддержка военнослужащих.

В рамках церемонии губернатор и председатель Заксобрания вручили государственные награды за выдающиеся достижения. Праздник завершился концертом творческих коллективов Краснодарского края.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше