Лукашенко считает, что украинский и иранский конфликты завершатся в 2026

В интервью телеканалу «Аль-Арабия» президент Беларуси Александр Лукашенко высказал уверенность, что украинский и иранский конфликты будут прекращены уже в 2026 году, пишет БелТА.
Александр Лукашенко отметил:
— Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
Говоря о происходящем на Ближнем Востоке, белорусский президент подчеркнул, что «там нет вариантов, кроме как прекратить войну»:
— И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время. Прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном, как принято говорить.
При этом он отметил:
— Это война прежде всего между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянуты из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки.
Лукашенко заметил, что обстоятельства заставляют американское руководство прекратить военное давление на Иран:
— Ну, а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки.
Белорусский президент подчеркнул, что в этом году эти конфликты можно прекратить.
Ранее мы писали, что Александр Лукашенко сделал прямолинейное заявление о ядерном разоружении.
Еще Лукашенко сказал Путину, что Россия уверенное в своей силе государство.
Прочитайте, что назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в июне 2026 года: стоматологу — 12 000 рублей, гандбольному тренеру до 9000, а архитектору — 7000.
Узнайте, что сборка автомобилей Citroen началась в Беларуси, и вот какие на них цены.