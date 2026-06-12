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Лукашенко считает, что украинский и иранский конфликты завершатся в 2026

Лукашенко высказал уверенность, что украинский и иранский конфликты будут прекращены уже в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В интервью телеканалу «Аль-Арабия» президент Беларуси Александр Лукашенко высказал уверенность, что украинский и иранский конфликты будут прекращены уже в 2026 году, пишет БелТА.

Александр Лукашенко отметил:

— Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.

Говоря о происходящем на Ближнем Востоке, белорусский президент подчеркнул, что «там нет вариантов, кроме как прекратить войну»:

— И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время. Прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном, как принято говорить.

При этом он отметил:

— Это война прежде всего между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянуты из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки.

Лукашенко заметил, что обстоятельства заставляют американское руководство прекратить военное давление на Иран:

— Ну, а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки.

Белорусский президент подчеркнул, что в этом году эти конфликты можно прекратить.

Ранее мы писали, что Александр Лукашенко сделал прямолинейное заявление о ядерном разоружении.

Еще Лукашенко сказал Путину, что Россия уверенное в своей силе государство.

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