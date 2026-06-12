FT объяснила, как Иран сохранил ракетный потенциал

В материале указывается, что в ходе 40-дневной военной кампании удары наносились по подземной инфраструктуре, однако иранские силы продолжали осуществлять ракетные пуски вплоть до момента прекращения огня. По данным собеседников издания, близких к иранским властям, большинство ракетных комплексов находятся на глубине более 70 метров. Такое расположение делает их практически недоступными для большинства неядерных средств поражения.
Западные дипломаты отметили, что в ряде случаев удары повреждали входы в тоннели, однако доступ к объектам восстанавливался в короткие сроки. Местные жители также сообщали, что ракетные пуски возобновлялись вскоре после авиаударов из тех же районов.
Эксперты Financial Times пришли к выводу, что атаки снизили интенсивность применения ракет, но не привели к уничтожению инфраструктуры. Значительная часть объектов остается защищенной благодаря глубине залегания и сложной горной структуре.