FT объяснила, как Иран сохранил ракетный потенциал

В материале указывается, что в ходе 40-дневной военной кампании удары наносились по подземной инфраструктуре, однако иранские силы продолжали осуществлять ракетные пуски вплоть до момента прекращения огня. По данным собеседников издания, близких к иранским властям, большинство ракетных комплексов находятся на глубине более 70 метров. Такое расположение делает их практически недоступными для большинства неядерных средств поражения.