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FT объяснила, как Иран сохранил ракетный потенциал

Согласно публикации Financial Times, Иран сохранил значительную часть своего ракетного потенциала после ударов со стороны США и Израиля. Как отмечает издание со ссылкой на источники, западных дипломатов и экспертов, это стало возможным благодаря наличию глубоко расположенных подземных «ракетных городов».

Источник: Reuters

В материале указывается, что в ходе 40-дневной военной кампании удары наносились по подземной инфраструктуре, однако иранские силы продолжали осуществлять ракетные пуски вплоть до момента прекращения огня. По данным собеседников издания, близких к иранским властям, большинство ракетных комплексов находятся на глубине более 70 метров. Такое расположение делает их практически недоступными для большинства неядерных средств поражения.

Американская разведка оценивает, что Тегеран сохранил около 70% мобильных пусковых установок и примерно 70% довоенного ракетного арсенала. Кроме того, Иран восстановил доступ к ряду подземных объектов и пусковых позиций, в том числе в районах вблизи Ормузского пролива.

Западные дипломаты отметили, что в ряде случаев удары повреждали входы в тоннели, однако доступ к объектам восстанавливался в короткие сроки. Местные жители также сообщали, что ракетные пуски возобновлялись вскоре после авиаударов из тех же районов.

Эксперты Financial Times пришли к выводу, что атаки снизили интенсивность применения ракет, но не привели к уничтожению инфраструктуры. Значительная часть объектов остается защищенной благодаря глубине залегания и сложной горной структуре.

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