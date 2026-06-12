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Трамп опроверг заявления Ирана об условиях соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что условия мирового соглашения, о которых ранее сообщил Иран, «не имеют ничего общего» с договоренностями, зафиксированными в письменном виде. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

Источник: AP 2024

«То, что они сказали, включая их слабое и жалкое заявление о заключении сделки, не имеет ничего общего с правдой. С такими людьми очень неприятно иметь дело. С ними нельзя вести дела добросовестно. Удивительно!» — написал американский президент.

В своем сообщении Трамп также охарактеризовал атаку Ирана на суда в Ормузском проливе, произошедшую накануне, как «недопустимую». Он призвал Тегеран «взять себя в руки и побыстрее».

Утром 14 июня агентство Mehr со ссылкой на источники обнародовало 14 пунктов проекта меморандума о взаимопонимании с США. В перечень вошли прекращение войны, снятие санкций, открытие Ормузского пролива и другие положения. При этом представитель Министерства иностранных дел Ирана отметил, что текст документа еще будет дорабатываться.

Позднее агентство Irna представило более подробное описание пунктов соглашения. Как уточняется в материале, основной текст меморандума о прекращении конфликта был составлен на основе иранского плана из 14 пунктов и в рамках предложения Тегерана перенести переговоры по ядерной программе до завершения войны.

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