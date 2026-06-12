Власти Литвы выделили 6 млн евро на подготовку к эвакуации жителей

МВД Литвы выделило муниципалитетам 6 млн евро на подготовку к эвакуации жителей. Максимальная сумма для одного муниципалитета составляет до 120 тыс. евро. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».
На выделенные средства органы самоуправления должны будут подготовиться к временному размещению около 50 тыс. эвакуированных жителей, обеспечить свыше тысячи работников пунктов эвакуации оборудованием и привлечь более 200 волонтеров.
Уточняется, что деньги могут быть использованы для покупки раскладных кроватей, спальных мешков, емкостей для хранения питьевой воды, аптечек первой помощи, мебели, комплектов средств личной гигиены и санитарного оборудования, а также электрогенераторов.