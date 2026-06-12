Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Литвы выделили 6 млн евро на подготовку к эвакуации жителей

Максимальная сумма для одного муниципалитета составляет до 120 тыс. евро.

МВД Литвы выделило муниципалитетам 6 млн евро на подготовку к эвакуации жителей. Максимальная сумма для одного муниципалитета составляет до 120 тыс. евро. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

На выделенные средства органы самоуправления должны будут подготовиться к временному размещению около 50 тыс. эвакуированных жителей, обеспечить свыше тысячи работников пунктов эвакуации оборудованием и привлечь более 200 волонтеров.

Уточняется, что деньги могут быть использованы для покупки раскладных кроватей, спальных мешков, емкостей для хранения питьевой воды, аптечек первой помощи, мебели, комплектов средств личной гигиены и санитарного оборудования, а также электрогенераторов.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше