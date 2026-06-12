Лукашенко оценил действия Трампа в конфликте США и Ирана

В интервью телеканалу «Аль-Арабия» президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о том, как США надо действовать в деле завершения конфликта с Ираном, пишет БелТА.
Белорусского президента спросили, надо ли Ирану действовать быстрее в вопросе завершения конфликта.
— Прежде всего, надо быстрее (если пользоваться вашей терминологией) действовать США. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других — советников его. А должно быть движение, — сказал Лукашенко.
Он отметил, что «на Иран воздействуют все его союзники»:
— И прежде всего Россия, Китай. Они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт.
По мнению президента Беларуси, конфликт вокруг Ирана очень сильно влияет на мировую экономику. А Иран реагирует на действия США.
— Иранцы действуют просто: «Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом», — сказал белорусский президент.
Еще он подчеркнул, что «мы не видим с вами глубины, потому что не участвуем в этих переговорах». Лукашенко отметил, что ситуация подталкивает стороны к тому, чтобы этот конфликт был закончен.