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Лукашенко оценил действия Трампа в конфликте США и Ирана

Президент Беларуси сказал, что конфликт вокруг Ирана сильно влияет на мировую экономику.

Источник: Комсомольская правда

В интервью телеканалу «Аль-Арабия» президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о том, как США надо действовать в деле завершения конфликта с Ираном, пишет БелТА.

Белорусского президента спросили, надо ли Ирану действовать быстрее в вопросе завершения конфликта.

— Прежде всего, надо быстрее (если пользоваться вашей терминологией) действовать США. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других — советников его. А должно быть движение, — сказал Лукашенко.

Он отметил, что «на Иран воздействуют все его союзники»:

— И прежде всего Россия, Китай. Они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт.

По мнению президента Беларуси, конфликт вокруг Ирана очень сильно влияет на мировую экономику. А Иран реагирует на действия США.

— Иранцы действуют просто: «Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом», — сказал белорусский президент.

Еще он подчеркнул, что «мы не видим с вами глубины, потому что не участвуем в этих переговорах». Лукашенко отметил, что ситуация подталкивает стороны к тому, чтобы этот конфликт был закончен.

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