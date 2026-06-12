Лукашенко предположил, когда закончится конфликт на Украине

По его словам, нынешняя неспокойная ситуация в мире обусловлена человеческим фактором. «Не Господь нам подарил эти войны. Это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вопроса, можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и в вашем регионе, где вы работаете, — на Ближнем Востоке, как никогда раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны», — отметил белорусский лидер.