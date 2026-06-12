Лукашенко предположил, когда закончится конфликт на Украине

Главе государства задали вопрос о наличии надежды на достижение мира в указанных противостояниях. «Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить», — сказал Лукашенко.
По его словам, нынешняя неспокойная ситуация в мире обусловлена человеческим фактором. «Не Господь нам подарил эти войны. Это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вопроса, можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и в вашем регионе, где вы работаете, — на Ближнем Востоке, как никогда раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны», — отметил белорусский лидер.
Касаясь Ближнего Востока, он указал, что альтернативы прекращению боевых действий там не существует. «И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время. Прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном, как принято говорить. Хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война прежде всего между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянуты из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что текущие обстоятельства диктуют необходимость завершения данного конфликта, и президент США Дональд Трамп нацелен на это. «Еще раз подчеркиваю: потому что другого выхода нет, другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе и Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели там, в Иране», — заявил глава государства.
По его мнению, Израиль будет полностью зависеть от позиции Соединенных Штатов. «Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены», — резюмировал Лукашенко.