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Почти 2,4 миллиона: Путин установил штатную численность Вооруженных сил РФ

Указ вступил в силу в день подписания.

Штатная численность Вооруженных сил России установлена в количестве 2 399 130 единиц, в том числе 1 510 000 военнослужащих. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина, пишет «Интерфакс».

Документ от 12 июня опубликован на портале правовой информации и вступает в силу со дня подписания.

Как напоминает информагентство, 4 марта сообщалось об установлении штатной численности ВС РФ в количестве 2 млн 391 тыс 770 человек, в том числе 1 млн 502 тыс 650 военнослужащих. Таким образом штатная численность Вооруженных сил РФ увеличена на 7350 человек.