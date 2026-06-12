Польша не знает, сколько солдат США разместят на ее территории

Этот вопрос планируется обсудить в ходе визита президента Польши Кароля Навроцкого в США в конце текущей недели, где он примет участие в праздновании юбилея американского лидера Дональда Трампа.
«В том числе об этом мы будем разговаривать в Вашингтоне. Об этом пан президент Кароль Навроцкий будет говорить в воскресенье и в понедельник», — сказал Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.
Пшидач также выразил надежду, что в итоге численность американских военнослужащих в Польше составит не менее 11 тысяч человек. «Мы знаем, что их будет больше, чем до сих пор. Минимум 11 тысяч», — отметил он.
В настоящее время на территории Польши на ротационной основе находятся около 10 тысяч американских солдат.
Ранее издание Defense News со ссылкой на неназванного представителя армии США сообщило, что американское командование отменило отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии численностью более 4 тысяч военнослужащих и соответствующего оборудования. Подробности данного решения источник издания не раскрыл.