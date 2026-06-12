Путин высказался об экономиках стран НАТО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны НАТО обладают высоким технологическим и научным уровнем, у них высокоразвитые экономики. Об этом он сказал на встрече с военными в Кремле в День России.
«Надо отдать должное, уровень развития натовских стран технологический, научный — высокий, это высокоразвитые экономики», — отметил глава государства.
По его словам, страны объединяют усилия, в том числе интеллектуальные. Альянс пытался нанести России стратегическое поражение, но теперь там поняли, что это невозможно.
Он добавил, что Россия должна учитывать возможности противника, совершенствовать и укреплять собственные технологии. При этом у РФ есть много вооружений, которых нет у стран НАТО.
Ранее в ходе той же встречи Путин заявил, что все вопросы должны решаться переговорами, а не ультиматумами в адрес Москвы.