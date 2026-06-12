Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин высказался об экономиках стран НАТО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны НАТО обладают высоким технологическим и научным уровнем, у них высокоразвитые экономики.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны НАТО обладают высоким технологическим и научным уровнем, у них высокоразвитые экономики. Об этом он сказал на встрече с военными в Кремле в День России.

«Надо отдать должное, уровень развития натовских стран технологический, научный — высокий, это высокоразвитые экономики», — отметил глава государства.

По его словам, страны объединяют усилия, в том числе интеллектуальные. Альянс пытался нанести России стратегическое поражение, но теперь там поняли, что это невозможно.

Он добавил, что Россия должна учитывать возможности противника, совершенствовать и укреплять собственные технологии. При этом у РФ есть много вооружений, которых нет у стран НАТО.

Ранее в ходе той же встречи Путин заявил, что все вопросы должны решаться переговорами, а не ультиматумами в адрес Москвы.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше