США и Иран согласовали текст мирной договоренности, заявил пакистанский премьер

7 апреля было достигнуто перемирие, которое впоследствии продлевалось, но отношения со временем стали обостряться. 9 июня Трамп заявил в своем блоге, что Иран сбил вертолет США, патрулировавший Ормузский пролив, и сказал, что оба пилота были спасены, но США «обязаны ответить». Впоследствии СМИ утверждали, что власти ОАЭ, Катара и Пакистана уговорили Трампа воздержаться от атак по Ирану.