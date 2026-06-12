США и Иран согласовали текст мирной договоренности, заявил пакистанский премьер

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Вскоре Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
7 апреля было достигнуто перемирие, которое впоследствии продлевалось, но отношения со временем стали обостряться. 9 июня Трамп заявил в своем блоге, что Иран сбил вертолет США, патрулировавший Ормузский пролив, и сказал, что оба пилота были спасены, но США «обязаны ответить». Впоследствии СМИ утверждали, что власти ОАЭ, Катара и Пакистана уговорили Трампа воздержаться от атак по Ирану.
Читайте материал «СМИ: власти трех стран убедили Трампа не бить по Ирану».
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