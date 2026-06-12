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Пакистан сообщил об утверждении текста мирного соглашения США и Ирана

США и Иран утвердили окончательный вариант текста мирного соглашения, сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. По его словам, Пакистан продолжает работать с Ираном и США для согласования следующих шагов.

США и Иран утвердили окончательный вариант текста мирного соглашения, сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. По его словам, Пакистан продолжает работать с Ираном и США для согласования следующих шагов.

«Мы можем подтвердить, что был достигнут окончательный, согласованный текст мирного соглашения, и Пакистан в настоящее время тесно сотрудничает с обеими сторонами для согласования следующих шагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас», — написал господин Шариф в соцсети Х.

12 июня иранское агентство Mehr опубликовало проект меморандума США и Ирана из 14 пунктов. Среди них — немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, полное снятие морской блокады Ирана и возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней, а также вывод войск США с граничащих с Ираном территорий. По информации CBS News, стороны могут подписать документ в начале следующей недели.

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