Пакистан сообщил об утверждении текста мирного соглашения США и Ирана

12 июня иранское агентство Mehr опубликовало проект меморандума США и Ирана из 14 пунктов. Среди них — немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, полное снятие морской блокады Ирана и возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней, а также вывод войск США с граничащих с Ираном территорий. По информации CBS News, стороны могут подписать документ в начале следующей недели.