Экс-министра МГБ ДНР Пинчука пытались подорвать в Новой Москве

В поселке Щапово в Новой Москве совершено покушение на бывшего министра государственной безопасности ДНР, полковника Андрея Пинчука. Боевой офицер, недавно вернувшийся с фронта, выжил лишь благодаря мгновенной реакции, позволившей ему избежать гибели в момент детонации взрывного устройства.
«Курьер маркетплейса привез полковнику посылку, после чего она взорвалась», — сообщает Telegram-канал «112». Взрыв был такой силы, что в жилом доме выбило все окна и двери. Несмотря на серьезность ситуации, Пинчук, кавалер двух орденов Мужества и бывший командир отряда БАРС-13, сумел спастись. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.
Сам полковник ранее неоднократно критиковал систему безопасности, в которой живут высокопоставленные участники СВО. В интервью изданию «Царьград» Пинчук заявил, что элитам, находящимся в зоне ответственности, стоило бы давно перейти в «режим бункерного управления».
«Я быстро хожу, поэтому немножко они не рассчитали. Буквально 2−3 секунды», — отметил Пинчук, объясняя, как ему удалось спастись. По его словам, за это время он успел зайти за бронированную дверь.
«Благодаря двери и быстроте перемещения взрыв пошёл мимо меня», — уточнил полковник.