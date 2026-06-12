Экс-министра МГБ ДНР Пинчука пытались подорвать в Новой Москве

«Курьер маркетплейса привез полковнику посылку, после чего она взорвалась», — сообщает Telegram-канал «112». Взрыв был такой силы, что в жилом доме выбило все окна и двери. Несмотря на серьезность ситуации, Пинчук, кавалер двух орденов Мужества и бывший командир отряда БАРС-13, сумел спастись. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.