Всемирный банк дал неутешительный мировой прогноз из-за войны в Иране

Для всех развивающихся экономик война с Ираном также означает более слабый рост по сравнению с 2025 годом. Особенно тревожный вывод: в развивающихся странах (без учёта Китая и Индии) доход на душу населения, как ожидается, вернётся к допандемическому уровню только в 2028 году.