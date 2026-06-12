Всемирный банк дал неутешительный мировой прогноз из-за войны в Иране

Новый доклад Всемирного банка, опубликованный в четверг, предупреждает: война с Ираном замедлит глобальный экономический рост до самых низких значений после пандемии коронавируса. Если боевые действия возобновятся, ситуация может стать ещё хуже. Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование.
В 2026 году аналитики ожидают прирост мирового ВВП на уровне 2,5%. Для сравнения: в 2025 году этот показатель составлял 2,9%. Таким образом, динамика ухудшается.
Однако это не самый пессимистичный сценарий. Всемирный банк допускает, что новая эскалация или затяжные перебои в поставках сырья спровоцируют дальнейший скачок цен на энергоносители и удобрения, усилят инфляцию и продовольственный кризис, а также вызовут финансовое напряжение. В таком случае глобальный рост в 2026 году может рухнуть до 1,3%.
Причина тревожных прогнозов — фактическая блокада Ормузского пролива, через который проходят ключевые морские маршруты. Цены на нефть, газ и минеральные удобрения уже резко пошли вверх.
Для всех развивающихся экономик война с Ираном также означает более слабый рост по сравнению с 2025 годом. Особенно тревожный вывод: в развивающихся странах (без учёта Китая и Индии) доход на душу населения, как ожидается, вернётся к допандемическому уровню только в 2028 году.
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