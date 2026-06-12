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Всемирный банк дал неутешительный мировой прогноз из-за войны в Иране

Новый доклад Всемирного банка, опубликованный в четверг, предупреждает: война с Ираном замедлит глобальный экономический рост до самых низких значений после пандемии коронавируса. Если боевые действия возобновятся, ситуация может стать ещё хуже. Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование.

Новый доклад Всемирного банка, опубликованный в четверг, предупреждает: война с Ираном замедлит глобальный экономический рост до самых низких значений после пандемии коронавируса. Если боевые действия возобновятся, ситуация может стать ещё хуже. Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование.

В 2026 году аналитики ожидают прирост мирового ВВП на уровне 2,5%. Для сравнения: в 2025 году этот показатель составлял 2,9%. Таким образом, динамика ухудшается.

Однако это не самый пессимистичный сценарий. Всемирный банк допускает, что новая эскалация или затяжные перебои в поставках сырья спровоцируют дальнейший скачок цен на энергоносители и удобрения, усилят инфляцию и продовольственный кризис, а также вызовут финансовое напряжение. В таком случае глобальный рост в 2026 году может рухнуть до 1,3%.

Причина тревожных прогнозов — фактическая блокада Ормузского пролива, через который проходят ключевые морские маршруты. Цены на нефть, газ и минеральные удобрения уже резко пошли вверх.

Для всех развивающихся экономик война с Ираном также означает более слабый рост по сравнению с 2025 годом. Особенно тревожный вывод: в развивающихся странах (без учёта Китая и Индии) доход на душу населения, как ожидается, вернётся к допандемическому уровню только в 2028 году.

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