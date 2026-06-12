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Госсекретарь США Рубио поздравил граждан РФ с Днем России и упомянул Украину

Рубио выразил надежду на «спокойное» сотрудничество России и США.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил граждан России с Днем России и упомянул Украину. Текст поздравления опубликован на сайте американского Госдепа.

В документе говорится, что Вашингтон настроен содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Также Рубио заявил о надежде на более конструктивные отношения между США и Россией.

«От лица Соединенных Штатов Америки я поздравляю российский народ с Днем России!» — отмечается в документе.

Отдельно госсекретарь США указал, что Вашингтон по-прежнему рассчитывает на прочный мир. А также на более спокойный формат отношений с Москвой.

«Мы по-прежнему надеемся на то, что прочный мир проложит путь к более процветающему будущему российского народа, а также к более конструктивным отношениям между двумя нашими странами», — добавил Рубио.

Немногим ранее Рубио рассказал о разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по украинскому конфликту. По его словам, переговоров с Киевом на тот момент не было, и они не планировались. При этом госсекретарь США заявил, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль, если появится такая возможность.

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