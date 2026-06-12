Госсекретарь США Рубио поздравил граждан РФ с Днем России и упомянул Украину

Немногим ранее Рубио рассказал о разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по украинскому конфликту. По его словам, переговоров с Киевом на тот момент не было, и они не планировались. При этом госсекретарь США заявил, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль, если появится такая возможность.