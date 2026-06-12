Путин: Некоторые страны примкнули к НАТО в надежде на часть российского пирога

«Они пытаются нанести нам стратегическое поражение. Пытались. Теперь поняли, что это невозможно, это задача, которую невозможно решить. Они перестарались, когда публично об этом заявили, поторопились. Некоторые даже вступили в НАТО для того, чтобы поучаствовать в разделе пирога», — заявил президент.