Киев застыл в ожидании: США предупредили о страшном ударе «Орешником»

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств подчеркивал, что Россия проводила исключительно полигонные испытания системы, а не полноформатное боевое применение по городам. Президент РФ отметил, что по эпизоду в Белой Церкви российские специалисты провели тщательный анализ результатов: «Туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра». По словам главы государства, эти замеры необходимы для принятия решений о будущем использовании ракет по назначенным целям, включая объекты в районах городской застройки.