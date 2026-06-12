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Трамп обвинил Иран в попытке атаки БПЛА на индийские суда

Президент США Дональд Трамп заявил о неприемлемости якобы имевшей место попытки атаки беспилотниками на индийские суда в районе Ормузского пролива. Соответствующее заявление он сделал в своей соцсети Truth Social.

Источник: Reuters

«Их полностью отраженная атака дронами прошлой ночью против индийских судов, выходивших из Ормузского пролива, абсолютно неприемлема», — написал Трамп. При этом каких-либо доказательств произошедшего глава государства не привел.

Ранее журналистка Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщила, что США сбили два иранских беспилотника, якобы атаковавших суда в Ормузском проливе. Национальная принадлежность судов не раскрывалась. Официальных комментариев от Пентагона и Белого дома по данному сообщению не поступало.

В четверг Трамп также заявил об отмене запланированных на вечер бомбардировок Ирана. По его словам, он вскоре объявит о месте и времени подписания соглашения с этой страной. Как утверждает президент США, итоговые пункты документа согласованы всеми участвующими сторонами — США, Израилем и другими государствами.

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