Трамп обвинил Иран в попытке атаки БПЛА на индийские суда

В четверг Трамп также заявил об отмене запланированных на вечер бомбардировок Ирана. По его словам, он вскоре объявит о месте и времени подписания соглашения с этой страной. Как утверждает президент США, итоговые пункты документа согласованы всеми участвующими сторонами — США, Израилем и другими государствами.