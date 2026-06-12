Катар отреагировал на сообщения о совместной добыче газа с Ираном

В документе подчёркивается, что любые намёки на принятие оперативных решений в энергетической сфере в координации с Исламской Республикой Иран, в её интересах или для влияния на региональную ситуацию абсолютно беспочвенны и не соответствуют действительности. Катар указал на полную несостоятельность таких обвинений, обратив внимание, что в указанный период его территория сама подвергалась ракетным ударам со стороны Ирана.