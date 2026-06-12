Власти Катара официально отвергли публикацию американской газеты The Washington Post от 12 июня, в которой утверждалось, что Доха якобы согласовывала свои энергетические шаги с Тегераном. Соответствующее заявление распространил международный медиаофис эмирата.
В документе подчёркивается, что любые намёки на принятие оперативных решений в энергетической сфере в координации с Исламской Республикой Иран, в её интересах или для влияния на региональную ситуацию абсолютно беспочвенны и не соответствуют действительности. Катар указал на полную несостоятельность таких обвинений, обратив внимание, что в указанный период его территория сама подвергалась ракетным ударам со стороны Ирана.
По оценке медиаофиса, статья основана на сфабрикованных материалах, которые распространяют силы, заинтересованные в срыве посреднических усилий по урегулированию конфликта. Цель этой кампании — нанести ущерб репутации Катара и ослабить его стратегическое партнёрство с США. В ведомстве добавили, что аргументация издания менялась, но основной нарратив оставался неизменным, несмотря на представленные газете факты.
Отдельно катарские власти опровергли утверждение о том, что Доха якобы преувеличила ущерб комплексу по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Рас-Лаффане, чтобы получить повод остановить его работу. В реальности решение объявить форс-мажор по контрактам на поставку СПГ было принято из-за невозможности гарантировать безопасность сотрудников — это произошло сразу после начала военных действий на основе оценки угроз, проведённой Вооружёнными силами Катара.
В Дохе выразили сожаление, что авторитетное американское издание позволило использовать себя в качестве платформы для дезинформационной кампании, не сумев соблюсти ожидаемые читателями стандарты. Катар подчеркнул, что государственная компания Qatar Energy имеет безупречную репутацию, а безопасность граждан и резидентов для властей всегда важнее коммерческих интересов.
США и Иран согласовали текст мирной договоренности, заявил пакистанский премьер.
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