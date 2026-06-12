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«Болевых точек нет»: эксперт призвал стереть инфраструктуру Украины

Киевский режим готовит себе неминуемый крах: массированные атаки на Москву и Энергодар в праздничный день обернутся для Украины серией безжалостных ударов возмездия.

Киевский режим готовит себе неминуемый крах: массированные атаки на Москву и Энергодар в праздничный день обернутся для Украины серией безжалостных ударов возмездия. Об этом в интервью «АиФ» заявил военный эксперт Борис Джерелиевский.

«Есть определённые планы, есть определённая методика последовательно уничтожать врага и его инфраструктуру, стараться по возможности не давать им передышки», — пояснил Джерелиевский. По мнению эксперта, украинское руководство окончательно утратило человеческий облик: «Руководство киевской хунты не рассматривает ни население как ценность, ни саму Украину как ценность… Болевых точек у них как таковых нет, необходимо просто уничтожать противника и лишить его возможности причинять нам какой-либо вред».

Массированный налет в День России стал одной из самых дерзких акций ВСУ за последнее время. Только по Москве силами ПВО за день было уничтожено 23 беспилотника. Одновременно с этим боевики наносили удары по гражданской администрации и государственным символам в Энергодаре.

«Этот удар направлен не только против инфраструктуры, но и против символов государственности и самого праздника», — отметила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина в интервью ТАСС.

Читайте материал: «Киев застыл в ожидании: США предупредили о страшном ударе “Орешником”».

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