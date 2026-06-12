«Есть определённые планы, есть определённая методика последовательно уничтожать врага и его инфраструктуру, стараться по возможности не давать им передышки», — пояснил Джерелиевский. По мнению эксперта, украинское руководство окончательно утратило человеческий облик: «Руководство киевской хунты не рассматривает ни население как ценность, ни саму Украину как ценность… Болевых точек у них как таковых нет, необходимо просто уничтожать противника и лишить его возможности причинять нам какой-либо вред».