Американцы готовятся отгрузить Кубе рекордное количество топлива

Американская трейдинговая компания Vanguard Energy готовит крупную отправку топлива на Кубу. Речь идёт о 250 тысячах баррелей, из которых 100 тысяч приходятся на бензин, а 150 тысяч — на дизельное топливо. Об этом Bloomberg рассказал глава фирмы Мэтью Кланн.
Если сделка состоится, эта партия станет самым большим объёмом американского топлива, попавшим на остров с 1960 года. По оценкам компании, такого количества хватит, чтобы покрыть обычный спрос в течение 11 дней. Причём груз предназначен исключительно для частного сектора, не для государственных нужд.
Vanguard Energy уже сотрудничала с Кубой ранее, отправляя туда небольшие объёмы бензина и дизеля. Нынешняя поставка пока находится на стадии переговоров, однако компания уже зафрахтовала судно под флагом США, заключила контракт с нефтеперерабатывающим заводом в Техасе и арендовала на острове резервуары для хранения и распределения горючего.
Островное государство переживает острейший энергокризис с конца января, когда американская администрация объявила о мерах по полной блокаде поставок топлива на Кубу. С февраля Вашингтон ввёл уже несколько пакетов санкций против республики. В результате отключения электричества длятся часами, а в некоторых районах — больше суток. Национальная энергокомпания регулярно сообщает о поломках на устаревших электростанциях.
Помимо света, по всей территории, включая Гавану, наблюдаются серьёзные перебои с водой и газом. Ситуацию усугубляет типичная для кубинского лета жаркая погода. На этом фоне даже одна крупная поставка топлива от американского частного трейдера может временно облегчить положение, но не решить системных проблем.
В США обсуждают возможность похищения президента ещё одной страны.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.