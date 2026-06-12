Американцы готовятся отгрузить Кубе рекордное количество топлива

Vanguard Energy уже сотрудничала с Кубой ранее, отправляя туда небольшие объёмы бензина и дизеля. Нынешняя поставка пока находится на стадии переговоров, однако компания уже зафрахтовала судно под флагом США, заключила контракт с нефтеперерабатывающим заводом в Техасе и арендовала на острове резервуары для хранения и распределения горючего.