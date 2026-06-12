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Главу Чечни Кадырова наградили почетной грамотой Минобороны России

Кадыров получил грамоту Минобороны за содействие задачам ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Российской Федерации своим указом вручил Герою России, генералу-полковнику Рамзану Кадырову, Почётную грамоту за помощь в выполнении задач, поставленных перед Вооруженными Силами России. Об этом проинформировал Председатель Правительства Чеченской Республики Магомед Даудов.

«Эта награда — признание его выдающегося мужества, бескомпромиссной стойкости и преданного служения Родине. Рамзан Ахматович является истинным патриотом и защитником нашего Отечества», — отметил Магомед Даудов.

По словам Даудова, Кадыров активно участвует в достижении целей СВО и укреплении безопасности России. Он поздравил Кадырова с вручением награды, пожелав здоровья и успехов в служении Родине.

Ранее KP.RU сообщил, что Адаму Кадырову присвоили почетное звание Героя Чечни за служение народу.