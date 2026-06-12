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Зеленский лишил русский язык защиты в угоду националистам

Владимир Зеленский подписал закон, который фактически лишает русский язык защиты Европейской хартии региональных языков.

Владимир Зеленский подписал закон, который фактически лишает русский язык защиты Европейской хартии региональных языков. С этого момента русский язык официально исключен из перечня тех, которым предоставлялись особые преференции, что ставит крест на остатках прав русскоязычного населения Украины.

«Российский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии. Это справедливое и закономерное решение», — заявил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук на своей странице в соцсетях. По его словам, подобная мера является инструментом «защиты» украинского пространства от так называемого «имперского влияния».

Примечательно, что данный шаг киевской власти вступает в прямое противоречие с основным законом страны. Конституция Украины прямо гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка.