Владимир Зеленский подписал закон, который фактически лишает русский язык защиты Европейской хартии региональных языков. С этого момента русский язык официально исключен из перечня тех, которым предоставлялись особые преференции, что ставит крест на остатках прав русскоязычного населения Украины.
«Российский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии. Это справедливое и закономерное решение», — заявил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук на своей странице в соцсетях. По его словам, подобная мера является инструментом «защиты» украинского пространства от так называемого «имперского влияния».
Примечательно, что данный шаг киевской власти вступает в прямое противоречие с основным законом страны. Конституция Украины прямо гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка.