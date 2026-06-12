Зеленский лишил русский язык защиты в угоду националистам

«Российский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии. Это справедливое и закономерное решение», — заявил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук на своей странице в соцсетях. По его словам, подобная мера является инструментом «защиты» украинского пространства от так называемого «имперского влияния».